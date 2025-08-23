Забарный остался в запасе: ПСЖ одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Франции

ПСЖ – "Анже" / © Associated Press

Реклама

ПСЖ обыграл "Анже" в домашнем матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:0 .

В первом тайме парижане упустили отличную возможность открыть счет – на 27-й минуте пенальти не реализовал Усман Дембеле.

В начале второго тайма подопечные Луиса Энрике все же распечатали ворота соперника – на 50-й минуте Фабиан Руис забил гол, который в итоге стал единственным в противостоянии.

Реклама

Украинский новичок парижского клуба Илья Забарный весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ – "Анже"

Отметим, что 22-летний украинский защитник дебютировал за ПСЖ в поединке первого тура чемпионата Франции с "Нантом" (1:0), отыграв полный матч.

На данный момент ПСЖ с 6 очками после двух матчей лидирует в чемпионате Франции.

В третьем туре Лиги 1 парижане 30 августа на выезде сразятся с "Тулузой".