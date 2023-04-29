"Заря" одержала уверенную победу и поднялась на вторую строчку в УПЛ

"Заря" обыграла "Черноморец" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:1 .

Луганчане повели в счете на 16-й минуте усилиями Эдуардо Герреро. На 34-й минуте преимущество хозяев удвоил Денис Антюх.

Перед перерывом "моряки" сократили отставание – отличился Виталий Ермаков.

Однако во втором тайме команда Патрика ван Леувена сняла вопрос о победителе встречи. На 79-й минуте окончательный счет игры установил Назарий Русин.

"Заря" (49 очков) вышла на второе место в УПЛ. "Черноморец" (23 балла) занимает 12-ю строчку.

В следующем туре луганская команда 3 мая сыграет против "Вереса", а одесситы в тот же день встретятся с "Колосом".

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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