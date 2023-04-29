"Заря" одержала уверенную победу и поднялась на вторую строчку в УПЛ

Луганская команда разобралась с "Черноморцем".
"Заря" обыграла "Черноморец" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:1.
Луганчане повели в счете на 16-й минуте усилиями Эдуардо Герреро. На 34-й минуте преимущество хозяев удвоил Денис Антюх.
Перед перерывом "моряки" сократили отставание – отличился Виталий Ермаков.
Однако во втором тайме команда Патрика ван Леувена сняла вопрос о победителе встречи. На 79-й минуте окончательный счет игры установил Назарий Русин.
"Заря" (49 очков) вышла на второе место в УПЛ. "Черноморец" (23 балла) занимает 12-ю строчку.
В следующем туре луганская команда 3 мая сыграет против "Вереса", а одесситы в тот же день встретятся с "Колосом".
Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.
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