Жена Усика трогательно отреагировала на победу мужа

Екатерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик, жена чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика поздравила мужа с победой в бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

«Люблю тебя, мой чемпион», — написала Усик в Instagram.

Ранее она прокомментировала победу Александра: «Я так шокирована. В какой момент поверила, что Александр побеждает? Наверное, где-то от 9 раунда. С 9-го или с 10-го. На самом деле — с первого. Я в своего мужа очень верю. Я знаю, что он все сможет. Что я говорю мужчине перед сражением? Что я его люблю», — сказала Екатерина.

Напомним, Александр Усик победил нидерландца Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде и отстоял чемпионские пояса в тяжелом весе.

На кону в поединке стояли пояса WBC и The Ring — украинец успешно отстоял их в ринге. Также Усик удержал звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

Победа над Верховеном — 25-я в профессиональной карьере Усика (25-0, 15 КО). Также он в шестой раз подряд после перехода в гевивейт успешно совершил защиту чемпионских титулов.

Рико Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжелом весе более 11 лет.

