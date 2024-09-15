"Жирона" с Цыганковым разгромно проиграла "Барселоне" в матче чемпионата Испании (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома разгромно проиграла "Барселоне" в центральном поединке 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Каталонское дерби завершилось со счетом 1:4 .

В первом тайме дубль оформил 17-летний Ламин Ямаль, отличившись на 30-й и 37-й минутах.

В начале второй половины противостояния подопечные Ханси Флика сделали счет разгромным – точный удар нанес Дани Ольмо.

Этим все не ограничилось. На 64-й минуте Педри увеличил преимущество "сине-гранатовых" до четырех мячей.

На 80-й минуте хозяева забили гол престижа – автором результативного удара стал Кристиан Стуани.

Добавим, что завершала матч "Барселона" в меньшинстве – на 86-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил Ферран Торрес.

Обзор матча "Жирона" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Одержав пятую подряд победу на старте нового сезона Примеры, "блаугранас" с 15 очками возглавляют турнирную таблицу. "Жирона" (7 баллов) занимает седьмую позицию.

В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 22 сентября на выезде сыграют против "Вильярреала". Днем ранее подопечные Мичела в гостях сразятся с "Валенсией".

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