- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
"Жирона" с Ванатом сыграла вничью против "Атлетика" в чемпионате Испании
"Бело-красные" продолжают замыкать турнирную таблицу Примеры, не одержав ни одной победы в новом сезоне.
"Жирона" сыграла вничью с "Атлетиком" в выездном матче 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан Мамес" в городе Бильбао завершился со счетом 1:1.
Каталонский клуб выиграл первый тайм благодаря голу Аззедина Унахи на 9-й минуте встречи.
Однако удержать победу подопечные Мичела не сумели – на 48-й минуте Микель Хаурегисар забил мяч, который принес баскам ничью.
Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и не отличился результативными действиями. На 86-й минуте его заменил Кристиан Стуани.
Другие два украинских футболиста "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы, не попали в заявку на этот матч.
Обзор матча "Атлетик" – "Жирона"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Жирона" (2 очка) осталась на последнем месте турнирной таблицы Примеры. "Бело-красные" не одержали ни одной победы за шесть поединков нового сезона.
"Атлетик" находится на пятой позиции, имея в своем активе 10 баллов.
В следующем туре "Жирона" 26 сентября примет "Эспаньол", а клуб из Бильбао днем позже на выезде сыграет против "Вильярреала".