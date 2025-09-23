"Жирона" с Ванатом сыграла вничью против "Атлетика" в чемпионате Испании

"Атлетик" – "Жирона"

"Жирона" сыграла вничью с "Атлетиком" в выездном матче 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан Мамес" в городе Бильбао завершился со счетом 1:1 .

Каталонский клуб выиграл первый тайм благодаря голу Аззедина Унахи на 9-й минуте встречи.

Однако удержать победу подопечные Мичела не сумели – на 48-й минуте Микель Хаурегисар забил мяч, который принес баскам ничью.

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и не отличился результативными действиями. На 86-й минуте его заменил Кристиан Стуани.

Другие два украинских футболиста "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы, не попали в заявку на этот матч.

Обзор матча "Атлетик" – "Жирона"

Таким образом, "Жирона" (2 очка) осталась на последнем месте турнирной таблицы Примеры. "Бело-красные" не одержали ни одной победы за шесть поединков нового сезона.

"Атлетик" находится на пятой позиции, имея в своем активе 10 баллов.

В следующем туре "Жирона" 26 сентября примет "Эспаньол", а клуб из Бильбао днем позже на выезде сыграет против "Вильярреала".