Звезду "Барселоны" избили и ограбили в собственном доме: детали инцидента

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооруженному нападению в своем доме в Кастельдефельсе (Каталония, Испания).

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники полиции.

Отмечается, что около часа ночи по меньшей мере четверо злоумышленников ворвались в дом футболиста, угрожали огнестрельным оружием и железными прутьями, а также избили Обамеянга.

В полицию обратилась жена габонца. Правоохранители разыскивают злоумышленников. По словам нескольких свидетелей, они скрылись на белом Audi A3.

Обамеянг перешел в "Барселону" на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что "Барселона" в матче 3 тура испанской Ла Лиги победила новичка чемпионата "Вальядолид" (4:0).

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