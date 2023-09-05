"Антисемитизм российских элит": в МИД отреагировали на бред Путина об украинском президенте

Кремлевский диктатор в очередной раз доказывает, что у него серьезные проблемы с психикой.

На фантазии Владимира Путина, в которых диктатор связал еврейское происхождение президента Украины с героизацией нацизма, отреагировали в МИД. Так, это свидетельствует об антисемитизме российских элит.

Об этом на своей фейсбук-странице написал спикер МИД Олег Николенко.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит", – констатировал Николенко.

Украина призывает мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. Спикер подчеркнул, что в современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию бреда. Ненормальный призвал "показывать, кого украинские власти возвели на пьедестал почета и кого они героизируют". Кроме того, Путин заявил, что евреев в Украине якобы убивали не немцы, а "бандеровцы".

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