Атака на Брянскую область РФ: в Генштабе рассказали, куда попали дроны

Ночью 10 ноября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ. Зафиксировано не менее 8 взрывов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подробности

Как отмечают в Генштабе, результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации. По состоянию на 6.00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться. Продолжение следует! Слава Украине!", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ночью 10 ноября в Брянске раздавались взрывы. С утра неспокойно было также в Подмосковье.

Читайте также: