Атака на Брянську область РФ: у Генштабі розповіли, куди поцілили дрони

Вночі 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області РФ. Зафіксовано щонайменше 8 вибухів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначають у Генштабі, результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області тривала сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме. Далі буде! Слава Україні!", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у Підмосков'ї.

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