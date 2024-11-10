Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака на Брянську область РФ: у Генштабі розповіли, куди поцілили дрони

Дата публікації
Перегляди
510
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Атака на Брянську область РФ: у Генштабі розповіли, куди поцілили дрони

Атака на Брянську область

Сили оборони України не припиняють знищувати військову інфраструктуру російських загарбників.

Вночі 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області РФ. Зафіксовано щонайменше 8 вибухів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

Як зазначають у Генштабі, результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області тривала сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме. Далі буде! Слава Україні!", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у Підмосков'ї. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація