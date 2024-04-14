Авиакомпания Lufthansa отменила ряд рейсов: в чем причина

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке вынудила авиаперевозчика отказаться от полетов в некоторые города.

Группа Lufthansa, в которую входят флагманский авиаперевозчик Германии, а также швейцарские и австрийские авиакомпании, приостановила полеты в некоторые города на Ближнем Востоке на фоне недавней атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере до вторника, 16 апреля, приостановлены полеты в Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак) и Тель-Авив (Израиль).

Кроме этого, до четверга, 18 апреля, приостановлены полеты в Бейрут (Ливан) и Тегеран (Иран).

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Компания также отметила, что не будет использовать воздушное пространство Ирана на время ограничений и заверила, что постоянно оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями упомянутых стран.

Воздушное пространство над Израилем, Иорданией и Ираком остается открытым.

Напомним, посольство Франции в Тегеране призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран в ближайшие дни.

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