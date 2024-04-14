Авіакомпанія Lufthansa скасувала низку рейсів: у чому причина

Ситуація з безпекою на Близькому Сході змусила авіаперевізника відмовитися від польотів до деяких міст.

Група Lufthansa, до якої входять флагманський авіаперевізник Німеччини, а також швейцарські та австрійські авіакомпанії, призупинила польоти до деяких міст на Близькому Сході на тлі недавньої атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше до вівторка, 16 квітня, призупинено польоти в Амман (Йорданія), Ербіль (Ірак) та Тель-Авів (Ізраїль).

Окрім цього, до четверга, 18 квітня, призупинено польоти до Бейрута (Ліван) та Тегерана (Іран).

Також читайте Іранські військові захопили в полон російського моряка

Компанія також зазначила, що не використовуватиме повітряний простір Ірану на час обмежень, та запевнила, що постійно оцінює ситуацію з безпекою на Близькому Сході та перебуває у тісному контакті з владою згаданих країн.

Повітряний простір над Ізраїлем, Йорданією та Іраком залишається відкритим.

Нагадаємо, посольство Франції в Тегерані закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану найближчими днями.

Читайте також: