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Байден прокомментировал размещение российской "ядерки" в Беларуси

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1479
Время на прочтение
1 мин
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Байден прокомментировал размещение российской "ядерки" в Беларуси

Джо Байден. / Фото: Associated Press

Как Вашингтон будет реагировать на такой шаг, пока неизвестно.

Президент США Джо Байден заявил, что крайне негативно оценивает размещение российского ядерного вооружения в Беларуси.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

На вопрос, как он относится к перемещению РФ "ядерки" на территорию Беларуси, Байден ответил, что крайне отрицательно.

"Моя реакция крайне отрицательна", — сказал глава Белого дома.

Как Вашингтон будет реагировать на этот шаг, Байден не уточнил.

Напомним, Россия и Белоруссия 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российская "ядеряка", расположенная на территории республики, находится "в полной безопасности — никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши".

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Дата публикации
Просмотры
1479
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