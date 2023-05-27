Байден прокомментировал размещение российской "ядерки" в Беларуси

Как Вашингтон будет реагировать на такой шаг, пока неизвестно.

Президент США Джо Байден заявил, что крайне негативно оценивает размещение российского ядерного вооружения в Беларуси.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

На вопрос, как он относится к перемещению РФ "ядерки" на территорию Беларуси, Байден ответил, что крайне отрицательно.

"Моя реакция крайне отрицательна", — сказал глава Белого дома.

Как Вашингтон будет реагировать на этот шаг, Байден не уточнил.

Напомним, Россия и Белоруссия 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российская "ядеряка", расположенная на территории республики, находится "в полной безопасности — никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши".

Читайте также:

Лукашенко рассказал, насколько защищено ядерное оружие РФ в Беларуси