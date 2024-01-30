Беженцы в Европе "постепенно создают радикальную идеологию" — МИД Израиля

По словам израильского министра, никакие усилия, предпринятые Израилем по улучшению жизни в Газе, не смогли защитить его страну.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предостерег Европу от промедления, ведь случившееся с Израилем в конце концов произойдет и в странах ЕС.

Об этом глава МИД Израиля сказал в интервью BILD.

Война ХАМАС против Израиля, по словам министра, "война против всего западного мира". Кац также отметил, что уступки здесь недопустимы.

"Никакие усилия, приложенные Израилем для улучшения жизни в Газе, не смогли защитить его от радикальной идеологии, которую распространяют террористы, и предотвратить страшную атаку 7 октября", — подчеркнул Кац.

По его мнению, такое же развитие событий он видит в некоторых странах Европы, где прибывшие как беженцы люди "постепенно создают радикальную идеологию".

Израиль по-прежнему намерен достичь двух важнейших целей на данный момент, подчеркнул Кац.

"Вернуть заложников и добиться того, чтобы ХАМАС больше не правил Газой", — такую цель Израилю озвучил глава МИД.

Напомним, руководитель ХАМАС Исмаил Хания заявил, что получил предложение о прекращении огня . В скором времени он посетит Каир, чтобы обсудить это.

Известно, что ЦАХАЛ в Газе уничтожил или ранил половину боевиков группировки ХАМАС.

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