Бундестаг должен признать Голодомор геноцидом – Кулеба

Глава МИД Украины подчеркнул, что диалог не работает, когда с другой стороны стола тирания совершает геноцид.

90 лет назад миллионы украинцев погибли от Голодомора – сталинского искусственного голода. Сегодня еще один российский диктатор пытается уничтожить народ. На этот раз оккупантов нужно сначала остановить, разоружить и выгнать, прежде чем садиться с ним за стол переговоров. "Полурешения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Welt.

На этот раз Украина защищается также с помощью Германии.

Дмитрий Кулеба добавил, что память о Голодоморе лучше всего может быть сохранена путем признания этого геноцида Бундестагом и это поможет сделать политику Германии и ЕС по поводу нынешней войны РФ "хрустальной".

"Пока снова раздаются голоса, призывающие к диалогу с Путиным. Бесспорно, в демократической традиции диалог является самым мощным инструментом для достижения консенсуса. Однако диалог не работает, когда с другой стороны стола тирания осуществляет геноцид. Путинская Россия не ищет решений, она хочет убивать и разрушать", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что сегодня только силой можно противодействовать агрессии РФ.

"Геноцид нельзя остановить половинчатыми решениями, потому что компромисс между жизнью и смертью – это смерть. Это можно остановить только силой. Силой оружия, справедливостью и правдой. Агрессора нужно сначала остановить, разоружить и выгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров ", – отметил он.

Признание Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа восстановит справедливость для миллионов людей и установит правду о преступлениях Сталина и советского режима, которую в РФ пытались скрыть десятилетиями.

Кулеба напомнил, что 70% россиян положительно относятся к Сталину, а это показатель того, что, в отличие от Германии, Россия так и не смирилась со своим тоталитарным прошлым.

"Это одна из главных причин, почему сегодня миллионы россиян поддерживают преступления своих лидеров", – написал Кулеба.

В канун канцлер ФРГ Олаф Шольц публично призвал президента РФ Владимира Путина завершить войну в Украине.

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