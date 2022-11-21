Бундестаг має визнати Голодомор геноцидом – Кулеба

Очільник МЗС України наголосив, що діалог не працює, коли з іншого боку столу тиранія здійснює геноцид.
90 років тому мільйони українців загинули від Голодомору – сталінського штучного голоду. Сьогодні ще один російський диктатор намагається знищити український народ. Цього разу окупантів потрібно спочатку зупинити, роззброїти та вигнати, перш ніж сідати з ними за стіл переговорів. "Напіврішення" не зупинять геноцид РФ проти українців.
Про це наголосив голова МЗС України Дмитро Кулеба у статті для Welt.
Цього разу Україна захищається також з допомогою Німеччини.
Дмитро Кулеба додав, що пам'ять про Голодомор найкраще може бути збережена шляхом визнання цього геноциду Бундестагом, і це допоможе зробити політику Німеччини та ЄС із приводу нинішньої війни РФ "кришталевою".
"Наразі знову лунають голоси, які закликають до діалогу з Путіним. Безперечно, в демократичній традиції діалог є найпотужнішим інструментом для досягнення консенсусу. Однак діалог не працює, коли з іншого боку столу тиранія здійснює геноцид. Путінська Росія не шукає рішень, вона хоче вбивати та руйнувати", – написав Кулеба.
Голова МЗС наголосив, що сьогодні лише силою можна протидіяти агресії РФ.
"Геноцид не можна зупинити половинчастими рішеннями, бо компроміс між життям та смертю – це смерть. Це можна зупинити лише силою. Силою зброї, справедливістю та правдою. Агресора потрібно спочатку зупинити, роззброїти та вигнати, перш ніж можна буде сісти з ним за стіл переговорів", – зазначив він.
Визнання Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу відновить справедливість для мільйонів людей та встановить правду про злочини Сталіна та радянського режиму, яку в РФ намагалися приховати десятиліттями.
Кулеба нагадав, що 70% росіян позитивно ставляться до Сталіна, а це показник того, що, на відміну від Німеччини, Росія так і не змирилася зі своїм тоталітарним минулим.
"Це одна з головних причин, чому сьогодні мільйони росіян підтримують злочини своїх лідерів", – написав Кулеба.
Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц публічно закликав президента РФ Володимира Путіна завершити війну в Україні.
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