Чем грозит Европе победа России — глава военного комитета ЕС

Глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер назвал угрозой для всей Европы возможную победу России в захватнической войне против Украины.

Об этом он говорил в интервью журналу Profil.

По словам генерала, захват Россией Украины сместил бы российское влияние на многие километры западнее, создав потенциальную угрозу, подобную той, которая существовала во времена "холодной войны".

При этом глава военного комитета ЕС напомнил, что в случае какого-либо нападения на страны-члены ЕС "будет применяться обязательство оказывать помощь как согласно Договору о ЕС, так и статье 5 НАТО, то есть о коллективной обороне".

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"С прагматичной точки зрения, НАТО, вероятно, будет главным действующим лицом, потому что оно имеет систему командования и управления, которая в ЕС еще не развита или не развита до такой степени. При таком сценарии, однако, ЕС также должен взять на себя задача защиты, например, в сфере критической инфраструктуры", – сказал Бригер.

В то же время он не исключает создания европейской армии "в более отдаленном будущем". В этом контексте генерал Бригер отметил, что так называемые "боевые группы" ЕС будут расширены до сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. военнослужащих и должны быть готовы к развертыванию с 2025 года, преимущественно за пределами Европы и в дополнение к НАТО.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы НАТО.

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