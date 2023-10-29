Число жертв при взрыве на шахте в Казахстане возросло

Токаев также поручил продлить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.
В результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана утром 28 октября 45 шахтеров погибли. Поиски еще одного продолжаются.
Об этом сообщает "Радио Аззатык".
Взрыв на шахте в Караганде
Причиной пожара на шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" называют взрыв газометана в скамье.
"Работы ведутся в районе двух добывающих участков, расположенных на расстоянии около 6 км друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения спасателей в возможные участки нахождения шахтеров", — сообщили в МЧС.
Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество" с "АрселорМиттал Темиртау".
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что правительство достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается процесс оформления соглашения по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.
Это не единственная авария на шахте. Подобная трагедия происходит в пятый раз в течение года. И именно на объектах "АрселорМиттал Темиртау".
Власти страны обвинили компанию в невыполнении обязательств по модернизации объектов производства, пренебрежении правил техники безопасности.
Генпрокуратура уже начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во время горностроительных работ. Также была создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.
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