Десятки страусов сбежали с фермы и устроили переполох в китайском городе

Вернуть на ферму беглецов помогала даже полиция.

Стая страусов-беглецов шокировала жителей китайского города Чонцуо, их пришлось отлавливать несколько часов.

Видео забавных странствий птиц, которые снимали очевидцы, распространило издание СGTN.

Они сбежали с фермы, потому что рабочий не плотно закрыл ворота, поэтому 80 птиц легко выскользнули из фермы. Они носились по центрам, тротуарам и автодорогам.

Каждая птица весила более ста килограммов, так что для водителей это тоже был большой вызов. Ловили их несколько часов – все неравнодушные и полиция.

Никто, включая страусов, серьезно не пострадал.

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