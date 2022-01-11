Десятки страусів втекли із ферми і влаштували переполох у китайському місті

Повернути на ферму втікачів допомагала навіть поліція.

Зграя страусів-втікачів шокувало мешканців китайського міста Чонцуо, їх довелося відловлювати кілька годин.

Відео кумедних мандрів птахів, які знімали очевидці поширило видання СGTN.

Вони втекли з ферми, бо робітник не щільно причини ворота, тож 80 птахів легко вислизнули із ферми. Вони гасали середмістям, тротуарами, та автошляхами.

Кожна птаха важила більше ста кілограмів, тож для водіїв це теж був неабиякий виклик. Ловили їх кілька годин - усі небайдужі та поліція.

Ніхто, включно зі страусами, серйозно не постраждав.

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