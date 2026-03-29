- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
Диверсия на оружейном заводе в Чехии, где изготавливали дроны для Украины: новые подробности
Полиция Чехии задержала еще одного фигуранта дела о нападении на склад компании LPP Holding. Подозреваемым инкриминируют терроризм. Подробности расследования.
Правоохранительные органы Чехии сообщили об очередном успехе в расследовании дела о нападении на мощности компании LPP Holding. Это предприятие является одним из ключевых производителей беспилотников, которые поставляются для нужд ВСУ.
О задержании нового фигуранта сообщила чешская полиция в сети X
Что известно о задержании диверсантов
Четвертым подозреваемым оказался гражданин Чехии. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Ранее уже удалось задержать других подозреваемых:
Суд в Пардубице арестовал первых двух подозреваемых (мужчину и женщину).
Третьего участника группы задержали на территории Словакии. Сейчас Чехия готовит документы на его экстрадицию.
Всем задержанным инкриминируют террористическое нападение и участие в террористической группе. Следствие считает, что поджог оружейного склада был спланированной акцией, направленной на срыв оборонных поставок в Украину.
Полиция отмечает, что расследование продолжается, а поиски других вероятных сообщников, которые могли координировать действия диверсантов, продолжаются.
Что известно о поджоге оружейного завода в Чехии
В чешском городе Пардубице горел завод, производящий беспилотники для ВСУ. Правоохранители расследуют, кто мог быть причастен к теракту.
20 марта предприятие «Archer-LPP» было целенаправленно сожжено группой людей в масках.
В результате пожара сгорел складской цех, огонь также охватил соседнее административное здание.