ТСН в социальных сетях

Диверсия на оружейном заводе в Чехии, где изготавливали дроны для Украины: новые подробности

Полиция Чехии задержала еще одного фигуранта дела о нападении на склад компании LPP Holding. Подозреваемым инкриминируют терроризм. Подробности расследования.

Пожар на оборонном заводе в Чехии

Пожар на оборонном заводе в Чехии

Правоохранительные органы Чехии сообщили об очередном успехе в расследовании дела о нападении на мощности компании LPP Holding. Это предприятие является одним из ключевых производителей беспилотников, которые поставляются для нужд ВСУ.

О задержании нового фигуранта сообщила чешская полиция в сети X

Что известно о задержании диверсантов

Четвертым подозреваемым оказался гражданин Чехии. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее уже удалось задержать других подозреваемых:

  • Суд в Пардубице арестовал первых двух подозреваемых (мужчину и женщину).

  • Третьего участника группы задержали на территории Словакии. Сейчас Чехия готовит документы на его экстрадицию.

Всем задержанным инкриминируют террористическое нападение и участие в террористической группе. Следствие считает, что поджог оружейного склада был спланированной акцией, направленной на срыв оборонных поставок в Украину.

Полиция отмечает, что расследование продолжается, а поиски других вероятных сообщников, которые могли координировать действия диверсантов, продолжаются.

Что известно о поджоге оружейного завода в Чехии

В чешском городе Пардубице горел завод, производящий беспилотники для ВСУ. Правоохранители расследуют, кто мог быть причастен к теракту.

20 марта предприятие «Archer-LPP» было целенаправленно сожжено группой людей в масках.

В результате пожара сгорел складской цех, огонь также охватил соседнее административное здание.

