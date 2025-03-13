Дуда раскритиковал главу МИД Польши за публичный спор с США: что случилось

Starlink играет ключевую роль в обеспечении связи в Украине, особенно на передовой.

Президент Польши Анджей Дуда дистанцировался от позиции министра иностранных дел Радослава Сикорского в его публичном споре с госсекретарем США и миллиардером Илоном Маском по использованию систем Starlink.

Об этом пишет Financial Times

Дуда не поддержал главу МИДа Дуда раскритиковал Сикорского за его публичные заявления по Starlink и подчеркнул, что такие вопросы нужно обсуждать через дипломатические каналы, а не в соцсетях.

"Вы не обсуждаете с американской администрацией в Twitter, вы делаете это через дипломатические каналы", — подчеркнул польский президент.

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский критически высказался по поводу Илона Маска и его компании SpaceX, которая обеспечивает связь Starlink для разных стран, в частности Украины.

В то же время, Маск неоднократно делал противоречивые заявления относительно использования этой технологии в военных целях.

Напомним, Дуда не считает своего американского коллегу Дональда Трампа ведущим промосковские переговоры, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. Польский лидер предложил дать шанс главе Белого дома.

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