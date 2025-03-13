Рада поддержала законопроект об оплате штрафов через приложение "Резерв+"

Законопроект также позволит платить штрафы находящимся за рубежом украинцам.

В четверг, 13 марта, Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий внедрение упрощенной дистанционной уплаты штрафов за нарушение воинского учета через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам чиновницы, это значительно облегчит процесс оплаты штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.

"За такое нарушение воинского учета предусмотрен штраф. Его можно будет оплатить через приложение "Резерв+" без посещений ТЦК, как сейчас", — говорится в заметке.

Законопроект также позволяет платить штрафы украинцам, которые находятся за рубежом, в том числе тем, кто не обновил свои военно-учетные данные.

"Это позволит украинцам возвращаться домой без нарушений", — отметила заместитель министра обороны.

Процесс уплаты штрафа через "Резерв+" будет происходить по такому алгоритму:

Человек подает заявление в приложении "Резерв+" о признании нарушения. Получает постановление о нарушении. Оплачивает штраф через приложение, используя реквизиты. После подтверждения оплаты, постановление закрывается.

Черногоренко подчеркнула, что для военнослужащих предусмотрена полная отмена штрафов за такое нарушение.

Напомним, стало известно, сколько электронных направлений на ВЛК уже сгенерировали в "Резерв+".

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