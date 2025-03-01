Двое подростков обнаружили древний амфитеатр на месте футбольного поля

Теперь итальянцы хотят возродить археологическое прошлое своего города, предлагая бесплатные экскурсии для туристов в Монтелеоне-Сабино.

В итальянском городке Монтелеоне-Сабино, близ Рима, двое подростков-активистов обнаружили древний амфитеатр. Местные жители использовали это место как футбольное поле.

Об этом пишет euronews.

Монтелеон-Сабино также имеет старинную церковь Святой Виктории с видом на холмы региона, которая была закрыта после землетрясения 2016 года.

Монтелеоне Фото: ua.depositphotos.com

Что известно о старинном месте

Когда-то здесь жили сабиняне – одно из итальянских племен, завоеванное римлянами, что и дало деревню название. Монтелеон стоит на месте преуспевающего поселения 4 века до н. е. Требовала Мутуэска. Этот древний город мог похвастаться своим храмом, банями, форумом и амфитеатром.

Несмотря на славное прошлое и аристократическое население древнего города, со временем оно пришло в упадок.

В 1950-х годах особенно сильные ливни открыли то, что было скрыто тысячелетиями – руины комплекса амфитеатра.

Археологи десятилетиями искали здесь артефакты. В то время как обнаружение целого древнеримского города могло бы стать для любого небольшого городка претензией на славу, в регионе, перенасыщенном историческими артефактами, местные жители просто включили обнаруженные руины в свою жизнь, что отражает более широкую итальянскую тенденцию умалять или игнорировать значимость.

Так, в Монтелеоне место возле амфитеатра быстро превратилось в футбольное поле, которое использовала местная команда ASD Real Monteleone Sabino для матчей с соседними городами.

"Археологические памятки важны, потому что, если их хорошо сохранить, они могут оказать значительное положительное влияние на местную экономику с помощью культурного туризма", — сказала волонтер Сара в проекте по сохранению археологических памятников (GATC).

Она добавила, что такие объекты помогают понять, как жили люди, их традиции и технологии.

"Мы — хранители тысячелетней истории, гордые тем, что представляем величие нашего древнего города и римское наследие, определяющее нашу идентичность", — добавил Томмазо, также волонтер GATC

Напомним, ранее стало известно, что археологи откопали древний "Золотой город" Египта.