Двоє підлітків знайшли стародавній амфітеатр на місці футбольного поля

Тепер італійці хочуть відродити археологічне минуле свого містечка, пропонуючи безкоштовні екскурсії для туристів у Монтелеоне-Сабіно.

В італьянському містечку Монтелеоне-Сабіно, що поблизу Рима, двоє підлітків-активістів виявили стародавній амфітеатр. Місцеві жителі використовували це місце як футбольне поле.

Про це пише euronews.

Монтелеоне-Сабіно також має старовинну церкву Святої Вікторії з видом на пагорби регіону, яка була зачинена після землетрусу 2016 року.

Монтелеоне Фото: ua.depositphotos.com

Що відомо про старовинне місце

Колись тут жили сабіняни - одне з італійських племен, завойоване римлянами, що і дало селу назву. Монтелеоне стоїть на місці процвітаючого поселення 4 століття до н. е. Требула Мутуеска. Це стародавнє місто могло похвалитися власним храмом, лазнями, форумом і амфітеатром.

Незважаючи на славне минуле й аристократичне населення стародавнього міста, з часом воно занепало.

У 1950-х роках особливо сильні зливи відкрили те, що було приховано тисячоліттями - руїни комплексу амфітеатру.

Археологи десятиліттями шукали тут артефакти. Тоді як виявлення цілого давньоримського міста могло б стати для будь-якого невеликого містечка претензією на славу, у регіоні, перенасиченому історичними артефактами, місцеві жителі просто включили виявлені руїни у своє життя, що відображає ширшу італійську тенденцію применшувати або ігнорувати значущість свого минулого.

Так у Монтелеоне місце біля амфітеатру швидко перетворилося на футбольне поле, яке використовувала місцева команда ASD Real Monteleone Sabino для матчів із сусідніми містами.

"Археологічні пам'ятки важливі, тому що, якщо їх добре зберегти, вони можуть мати значний позитивний вплив на місцеву економіку за допомогою культурного туризму", - сказала волонтерка Сара в проєкті зі збереження археологічних пам'яток (G.A.T.C).

Вона додала, що такі об'єкти допомагають зрозуміти, як жили люди, їхні традиції та технології.

"Ми - хранителі тисячолітньої історії, горді тим, що представляємо велич нашого стародавнього міста і римську спадщину, яка визначає нашу ідентичність", - додав Томмазо, також волонтер G.A.T.C.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що археологи відкопали давнє "Золоте місто" Єгипту.