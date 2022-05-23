Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вышла из совета директоров "Роснефти"

Она также подала заявление об отказе от продления полномочий в совете директоров компании на второй срок.
Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление об отставке с должности члена совета директоров компании "Роснефть".
Об этом сообщила российская нефтяная компания.
Согласно пресс-релизу, решение вступает в силу с 20 мая. В документе говорится об отказе от продления полномочий Кнайсль в совете директоров компании на второй срок.
Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах.
Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" в июне 2021 года. Она также прославилась танцем с главой Кремля Владимиром Путиным на собственной свадьбе в 2018 году.
Напомним, глава МИД Австрии вспомнил свою предшественницу и заявил, что не стал бы танцевать с Путиным.
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