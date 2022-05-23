Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной — МИД РФ

Российская Федерация готова вернуться к мирным переговорам с Украиной. Но как только официальный Киев "проявит конструктивный подход".
Российская сторона ожидает решения Украины.
Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
"Мы будем готовы вернуться, как только Украина проявит конструктивную позицию и даст, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", — заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Кроме того, он прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, исключившего любой мирный договор с потерей территорий.
Напомним, Михаил Подоляк заявил, что конструктивные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будут возможны, когда хозяин Кремля получит полную информацию о войне в Украине.
По словам Подоляка, Путин не получает достаточно информации о ситуации в Украине, которая выглядит иначе, чем он думает.
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