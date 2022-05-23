Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной — МИД РФ

Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной — МИД РФ

Российская Федерация готова вернуться к мирным переговорам с Украиной. Но как только официальный Киев "проявит конструктивный подход".

Российская сторона ожидает решения Украины.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

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"Мы будем готовы вернуться, как только Украина проявит конструктивную позицию и даст, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", — заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Кроме того, он прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, исключившего любой мирный договор с потерей территорий.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что конструктивные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будут возможны, когда хозяин Кремля получит полную информацию о войне в Украине.

По словам Подоляка, Путин не получает достаточно информации о ситуации в Украине, которая выглядит иначе, чем он думает.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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