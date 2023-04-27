Экс-президент Молдовы пообещал гагаузам привезти Путина

Бывший президент Молдовы, пророссийский лидер партии социалистов Игорь Додон во время поездки в Гагаузию пообещал, что в случае избрания его президентом он привезет в это автономное образование российского президента Путина.

Об этом сообщает молдавское издание Jurnal в четверг, 27 апреля.

Игорь Додон в сопровождении четырех депутатов-социалистов прибыл в административный центр Гагаузии города Комрат для поддержки кандидата на должность губернатора автономии Григория Узуна.

Во время встречи с жителями гагаузской столицы бывший молдавский президент выразил свою приверженность этой автономии и заявил, что всегда лично приезжал в Гагаузию не менее двух раз в месяц. Он также напомнил гагаузам, являющимся тюркоязычным населением Молдовы, что как-то привозил в автономию президента Турции Реджепа Эрдогана.

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“Вы помните, когда я был с Эрдоганом? Если когда-нибудь я снова стану президентом, я также должен привезти к вам Путина. Путин еще не был в Гагаузии, но мы его привезем", – пообещал Додон.

Это странное обещание лидера молдавских социалистов прозвучало только через месяц после того, как он отметился другим скандальным заявлением, пишет издание.

На аналогичной встрече в конце марта этого года Игорь Додон заявил избирателям региона, что "наши рядом", имея в виду российскую армию, совершившую вторжение в Украину. В ответ объединение украинцев из Республики Молдова обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру, обвинив его в поддержке и разжигании войны, а также в разжигании межнациональной розни.

Напомним, бывшего президента Молдовы Игоря Додона подозревают в госизмене, а также в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины.

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