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ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ и санкции против "Сбербанка" — журналист Йозвяк

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ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ и санкции против "Сбербанка" — журналист Йозвяк

Фото: Getty Images

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который, в частности, вошел частичный запрет на импорт нефти из РФ.

В четверг, 2 июня, было принято решение о введении шестого пакета санкций Евросоюза против России из-за войны развязанной Кремлем в Украине.

Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Новый пакет санкций ЕС предусматривает отключение от системы SWIFT "Сбербанка" и еще двух российских и одного белорусского банков.

Также санкции ЕС против России содержат запрет на импорт перевозимой морем российской нефти, но нефтепровод, которым сырье поставляется в Венгрию, отключать не будут.

В новые списки персональных санкций ЕС попадут представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители пропагандистских СМИ, однако против патриарха Кирилла их вводить не будут из-за позиции Венгрии.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о достигнутой договоренности по запрету экспорта российской нефти в ЕС, которая будет покрывать более 2/3 импорта нефти из России.

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