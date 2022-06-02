ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ и санкции против "Сбербанка" — журналист Йозвяк

ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ и санкции против "Сбербанка" — журналист Йозвяк

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который, в частности, вошел частичный запрет на импорт нефти из РФ.

В четверг, 2 июня, было принято решение о введении шестого пакета санкций Евросоюза против России из-за войны развязанной Кремлем в Украине.

Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Новый пакет санкций ЕС предусматривает отключение от системы SWIFT "Сбербанка" и еще двух российских и одного белорусского банков.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Также санкции ЕС против России содержат запрет на импорт перевозимой морем российской нефти, но нефтепровод, которым сырье поставляется в Венгрию, отключать не будут.

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В новые списки персональных санкций ЕС попадут представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители пропагандистских СМИ, однако против патриарха Кирилла их вводить не будут из-за позиции Венгрии.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о достигнутой договоренности по запрету экспорта российской нефти в ЕС, которая будет покрывать более 2/3 импорта нефти из России.

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