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ЄС схвалив ембарго на нафту з РФ та санкції проти “Сбербанка” - журналіст Йозвяк

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ЄС схвалив ембарго на нафту з РФ та санкції проти “Сбербанка” - журналіст Йозвяк

Фото: Getty Images

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого, зокрема, увійшло часткова заборона імпорту нафти із РФ.

У четвер, 2 червня, було ухвалено рішення про запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії через війну розв’язану Кремлем в Україні. 

Про це повідомив у своєму Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Новий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від системи SWIFT “Сбербанку” та ще двох російських та одного білоруського банків.

Також санкції ЄС проти Росії містять заборону на імпорт російської нафти, що перевозиться морем, нафтопровід, яким сировина постачається до Угорщини, відключати не будуть. 

До нових списків персональних санкцій ЄС потраплять представники силових структур із РФ, бізнесмени, представники пропагандистських ЗМІ, однак проти патріарха Кирила їх запроваджувати не будуть через позицію Угорщини.

Нагадаємо, раніше голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про досягнуту домовленість щодо заборони експорту російської нафти до ЄС, яка покриватиме понад 2/3 імпорту нафти з Росії.

ЄС готує нафтове ембарго і підвищення податків на енергоносії з РФ

ЄС готує нафтове ембарго і підвищення податків на енергоносії з РФ

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