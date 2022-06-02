НБУ пропонує додатковий імпортний збір на некритичні категорії: що це дасть

НБУ пропонує додатковий імпортний збір на некритичні категорії: що це дасть

У Національному банку України запропонували, окрім повернення до оподаткування імпорту, запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

В установі кажуть, що такі кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету і дозволять підтримати українського виробника.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів на брифінгу 2 червня, повідомляє "Економічна правда".

"Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту – і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, ­– а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту", – сказав Гелетій.

Він пояснив, що ці кроки стимулюватимуть надходження до бюджету держави, а також дозволять підтримати вітчизняного виробника. Окрім того, це знизить тиск на валютний ринок.

Своєю чергою заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що система критичного імпорту добре спрацювала у перші місяці війни, коли дозволила обмежити попит на валюту за окремими напрямками.

"Але після того, як економіка почала відновлюватися, цей механізм почав гальмувати її відновлення. Саме з цим було пов'язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки", – сказавНіколайчук.

Нагадаємо, 30 травня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про скасування пільг на ввезення автомобілів до України.

Економіст Павло Кухта про роботу НБУ та що буде з українською економікою

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