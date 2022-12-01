ЕС согласовал ограничение цены на российскую нефть — Reuters

Ограничение цены G7 на российскую нефть должно вступить в силу на следующей неделе – 5 декабря.

В четверг, 1 декабря, правительства стран Европейского Союза предварительно согласовали ограничение цены на перевозимую по морю российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова дипломата ЕС, захотевшего остаться анонимным.

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По его словам, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должно дать ответ 1 декабря. В настоящее время продолжаются консультации с Варшавой. После этого это соглашение должно быть одобрено всеми правительствами ЕС в письменной форме до пятницы. Ограничение цены G7 на российскую нефть должно вступить в силу на следующей неделе – 5 декабря.

Идея принадлежит странам G7. Она заключается в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховым компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже установленной G7 и ее союзниками.

"Начальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки. Поскольку российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония отвергли этот уровень как не отвечающий основной цели уменьшения доходов москвы и ее способности финансировать войну в Украине", — отмечают на сайте агентства.

Российская нефть падает в цене

Цена на российскую нефть падает. Так, на прошлой неделе стоимость снизилась до 51,96 доллара за баррель в Приморском порту на Балтийском море. Как считают эксперты, на ценопад повлияло, что дипломаты ЕС обсуждали ограничения на продажу нефти РФ в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

В России отреагировали на идею ЕС ввести потолок на нефть. В Кремле хотят запретить продавать нефть тем странам и компаниям, которые присоединились к механизму ограничения цен.

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