ЕС согласовал ограничение цены на российскую нефть — Reuters

Ограничение цены G7 на российскую нефть должно вступить в силу на следующей неделе – 5 декабря.
В четверг, 1 декабря, правительства стран Европейского Союза предварительно согласовали ограничение цены на перевозимую по морю российскую нефть в 60 долларов за баррель.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова дипломата ЕС, захотевшего остаться анонимным.
По его словам, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должно дать ответ 1 декабря. В настоящее время продолжаются консультации с Варшавой. После этого это соглашение должно быть одобрено всеми правительствами ЕС в письменной форме до пятницы. Ограничение цены G7 на российскую нефть должно вступить в силу на следующей неделе – 5 декабря.
Идея принадлежит странам G7. Она заключается в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховым компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже установленной G7 и ее союзниками.
"Начальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки. Поскольку российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония отвергли этот уровень как не отвечающий основной цели уменьшения доходов москвы и ее способности финансировать войну в Украине", — отмечают на сайте агентства.
Российская нефть падает в цене
Цена на российскую нефть падает. Так, на прошлой неделе стоимость снизилась до 51,96 доллара за баррель в Приморском порту на Балтийском море. Как считают эксперты, на ценопад повлияло, что дипломаты ЕС обсуждали ограничения на продажу нефти РФ в диапазоне 65-70 долларов за баррель.
В России отреагировали на идею ЕС ввести потолок на нефть. В Кремле хотят запретить продавать нефть тем странам и компаниям, которые присоединились к механизму ограничения цен.
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