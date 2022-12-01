ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту - Reuters

У четвер, 1 грудня, уряди країн Європейського Союзу попередньо погодили обмеження ціни на російську нафту, яка перевозиться морем, у 60 доларів за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на слова дипломата ЄС, який захотів залишитися анонімним.

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За його словами, Польща, яка наполягала на тому, щоб обмеження було якомога нижчим, має дати відповідь 1 грудня. Наразі тривають консультації із Варшавою. Після цього ця угода має бути схвалена всіма урядами ЄС у письмовій формі до п’ятниці. Обмеження ціни G7 на російську нафту має вступити в силу наступного тижня - 5 грудня.

Ідея належить країнам G7. Вона полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною, нижчою від встановленої G7 та її союзниками.

"Початкова пропозиція G7 минулого тижня стосувалася обмеження ціни на рівні 65-70 доларів за барель без механізму коригування. Оскільки російська нафта марки Urals вже торгувалася нижче, Польща, Литва та Естонія відкинули цей рівень як такий, що не відповідає основній меті зменшення доходів москви та її здатності фінансувати війну в Україні", - зазначають на сайті агентства.

Російська нафта падає в ціні

Ціна на російську нафту падає. Так, минулого тижня вартість знизилася до 51,96 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. Як вважають експерти, на цінопад вплинуло те, що дипломати ЄС обговорювали обмеження на продаж нафти РФ в діапазоні 65-70 доларів за барель.

У Росії відреагували на ідею ЄС запровадити стелю на нафту. У Кремлі хочуть заборонити продавати нафту тим країнам і компаніям, які приєдналися до механізму обмеження цін.

Росія не втратить заробіток від нафти - країни ЄС не дійшли згоди

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