У Білорусі з полігону втекли російські мобілізовані: подробиці

У Білорусі з полігону поблизу міста Барановичі втекли російські мобілізовані. Їх уже розшукує військова поліція.

Про це повідомляє білоруський телеграм-канал "Мотолько Помоги".

За даними білоруських активістів, з полігону біля Барановичів втекло 3-4 російських мобілізованих. В одного із окупантів при собі був автомат Калашникова.

Інші військові окупаційної армії підтвердили інцидент. Вони розповіли, що одного із втікачів звати Максим. 30 листопада росіян бачили за 20 кілометрів від полігону, біля Барановичів. У білоруському місті наразі перебуває військова поліція, яка розшукує мобілізованих росіян.

Подробиць інциденту не розголошують.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Ця держава активно допомагає Росії у війні проти України: розміщує у себе окупантів, надає військову зброю. Крім того, у Білорусі є російські ракетні системи, з який окупанти активно обстрілюють Україну.

Військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський вважає, що посилюється так зване повітряно-космічне угруповання об’єднаних сил Білорусі та Росії, яке може становити загрозу для північних регіонів України. Але про наступ поки не йдеться.

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