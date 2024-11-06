Есть мегацель: эксперт указал приоритет Трампа во внешней политике

Эксперт предполагает, что у Трампа на первом месте будет противостояние с Китаем.

Вопросы урегулирования войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке для Дональда Трампа не являются первостепенными.

Такое мнение высказал президент Аналитического центра "Политика" Олег Лисный, передает FREEДОМ.

Эксперт предполагает, что у Трампа на первом месте будет противостояние с Китаем. Поэтому он, вероятно, будет заинтересован в урегулировании отношений с РФ.

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"У него (Трампа – Ред.) мегацель, насколько я сейчас вижу, – это Китай. Есть риск, что вопросы Ближнего Востока и Украины, они для него стоят по меньшей мере на втором месте после Китая. И не захочет ли он на за счет одного или другого компонента усилить или ослабить позиции сотрудничества кого-то с Китаем, имею в виду, прежде всего, Россию. Поэтому здесь все непросто, но я думаю, что нужно будет взглянуть на его команду, которая будет формировать ему это видение или корректировать его видение. Поэтому здесь все тоже очень непросто, но отчаиваться не стоит", – добавил Лисный.

Аналитик предполагает, что Путин захочет говорить с Трампом с позиции силы, однако, вряд ли диктатору это удастся.

"Путин хочет разговаривать с Трампом с позиции силы в украинском вопросе, скажем так. Показать, что он все захватит, всех убьет, всех уничтожит. Это хороший вариант для нас, что он будет так говорить. Если Трамп разозлится, то он может принять решения, которые поддержат очень быстро", – подытожил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин "через знакомых" поздравил Трампа с победой.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на результаты выборов президента США.

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