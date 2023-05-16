Есть только один человек, который может убить Путина – Пионтковский

По мнению Пионтковского, есть два варианта, как могут "убрать" Путина.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что главу Кремля Владимира Путина способен уничтожить только его ближайший соратник Юрий Ковальчук.

Об этом политолог рассказал 24 каналу.

"Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожение Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу нужно как минимум отсрочить", – сказал Пионтковский.

По его мнению, есть два варианта, как могут "убрать" Путина. Более "мягкий" вариант. К примеру, Путин потерпел поражение в войне и на самолете отправился в тибетский монастырь на "лечение" "Жесткий" вариант простой — Путин устал, упал и умер.

Пионтковский добавил, что к партнерам "кошелька" Путина принадлежат генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Кто такой Юрий Ковальчук

По открытой информации, Юрий Ковальчук – российский предприниматель, основной акционер и бывший глава Совета директоров банка "Россия", его еще называют "кошельком" Путина. Ковальчук входит в ближайшее окружение российского президента. Предполагают, что под влиянием Ковальчука Владимир Путин увлекся разными культами, верой в шаманов, экстрасенсов. Состоит от санкций США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии и Лихтенштейна.

Напомним, ранее российский оппозиционер, публицист и историк Валерий Соловей сообщил, что российская элита ждет отставки диктатора Путина.

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