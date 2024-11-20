"Это пустые разговоры": глава МИД Франции оценил ядерные угрозы Путина

Францию не пугают изменения в ядерной доктрине России, объявленные накануне кремлевским диктатором Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала CNews в среду, 20 ноября.

"Это всего лишь пустые разговоры, давайте не дадим себя запугать угрозами России", — сказал Барро.

США разрешили Украине наносить удары по территории России ракетами большой дальности американского производства в ответ на участие военных КНДР в войне против Украины, что на Западе посчитали эскалацией конфликта. После того как в РФ стало известно об этом, Путин вновь вытащил свою "ядерную дубинку" и стал "размахивать" ею, угрожая Украине и странам НАТО.

"Это ядерная риторика, которую Владимир Путин использует уже два с половиной года, чтобы вызвать страх. И это не стало сюрпризом, потому что несколько недель назад он уже заявил о модификации ядерной доктрины", — уточнил министр.

Жан-Ноэль Барро также повторил слова президента Франции Эммануэля Макрона, призвав Россию "прийти в себя" и вспомнить об "ответственности ядерной державы", которая к тому же является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Напомним, Россия снова начала ядерный шантаж. Прислужники Путина – Песков и Медведев — сделали соответствующие заявления о возможности нанесения ядерных ударов в случае использования Украиной американских ракет ATACMS по территории России. Военный эксперт объяснил реальность ядерных угроз от РФ.

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