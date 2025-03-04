Европа начинает перевооружение: фон дер Ляен представила план ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа вступила в эру перевооружения и должна максимально усилить расходы на оборону.

Об этом она рассказала в своем выступлении для прессы, которое транслировалось на странице Европейской Комиссии.

"Я хочу, чтобы лидеры Европы перевооружили европейский план в данных предложениях. Фокус сосредоточен на том, как использовать все финансовые рычаги по нашему усмотрению для того, чтобы действовать быстро и мощно", — заявила президент.

Страны ЕС получат фискальное пространство для расширения инвестиций в собственную безопасность. Если каждое государство поднимет расходы на оборону на 1,5% ВВП, то это создаст 600 миллиардов евро дополнительных ресурсов за четыре года.

ЕС предоставит 150 миллиардов евро в виде ссуд для совместных оборонных проектов.

"Деньги пойдут на развитие военно-воздушных систем, артиллерийских снарядов, дронов, систем ПВО, кибербезопасности", – объяснила фон дер Ляен.

Страны ЕС будут координировать закупки и инвестировать в совместные оборонные программы, что повысит эффективность расходов. План рассчитан на ближайшее десятилетие, чтобы гарантировать стабильность и самостоятельность оборонной политики Европы.

"Европа должна взять ответственность за свою безопасность, реагируя на текущие вызовы и готовясь к будущему", — подытожила она.

Напомним, европейские страны активно обсуждают возможные варианты прекращения огня в Украине, особенно после того как Франция предложила месячное перемирие.

Читайте также: