Європа починає переозброєння: фон дер Ляєн представила план ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа вступила в еру переозброєння і має максимально посилити витрати на оборону.

Про це вона розповіла у своєму виступі для преси, який транслювався на сторінці Європейської Комісії.

"Я хочу, аби лідери європи переозброїли європейський план у даних пропозиціях. Фокус зосереджений на тому, як використовувати усі фінансові важелі на наш розсуд для того, аби діяти швидко та потужно", – заявила президентка.

Країни ЄС отримають фіскальний простір для розширення інвестицій у власну безпеку. Якщо кожна держава підніме витрати на оборону на 1,5% ВВП, це створить 600 мільярдів євро додаткових ресурсів за чотири роки.

ЄС надасть 150 мільярдів євро у вигляді позик для спільних оборонних проєктів.

"Гроші підуть на розвиток військово-повітряних систем, артилерійських снарядів, дронів, систем ППО, кібербезпеки", – пояснила фон дер Ляєн.

Країни ЄС координуватимуть закупівлі та інвестуватимуть у спільні оборонні програми, що підвищить ефективність витрат. План розрахований на найближче десятиліття, щоб гарантувати стабільність і самостійність оборонної політики Європи.

"Європа має взяти відповідальність за свою безпеку, реагуючи на поточні виклики та готуючись до майбутнього", – підсумувала вона.

Нагадаємо, європейські країни активно обговорюють можливі варіанти припинення вогню в Україні, особливо після того, як Франція запропонувала місячне перемир’я.

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