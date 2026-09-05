Европе грозит волна заказных убийств: Путин готовит новый этап "теневой войны"

Противостояние России и Европы / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин может расширить кампанию диверсий и секретных операций против стран НАТО, в том числе целенаправленных убийств на территории Европы.

Об этом пишет британское издание Express, ссылаясь на оценки экспертов по безопасности.

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По их словам, Россия уже активно использует инструменты гибридной войны — от диверсий и кибератак до поджогов, попыток саботажа и операций против объектов критической инфраструктуры. Эксперты предполагают, что следующим этапом могут стать заказные убийства людей, которых Москва сочтёт важными целями.

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По мнению собеседников издания, российские власти пытаются действовать в так называемой «серой зоне» — между открытым военным противостоянием и скрытыми операциями, что позволяет Кремлю наносить ущерб западным странам, в то же время избегая шагов, которые могли бы напрямую спровоцировать применение механизмов коллективной обороны НАТО.

Германия стала одной из главных целей

Одним из ключевых направлений российской активности эксперты называют Германию. По данным Express, в последние недели возле украинских грузовых самолетов в аэропорту Лейпциг/Галле обнаруживали беспилотники со взрывчаткой.

Одно из таких устройств, по информации издания, попало в самолет, который приближался к аэропорту, после чего воздушному судну пришлось изменить курс. Впоследствии ещё один заминированный дрон вместе с детонатором якобы нашли привязанным к дереву.

Немецкие власти уже обвиняли Россию в опасном поведении и попытках нанести значительный ущерб. На фоне этих инцидентов в стране также сообщалось о возможных диверсионных действиях в отношении энергетической инфраструктуры, правительственных ИТ-систем, аэропортов и оборонных объектов.

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Бывший министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Германия находится под пристальным вниманием Кремля.

Руководители оборонных компаний могут стать мишенью

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер высказал предположение, что российская кампания может выйти за рамки диверсий против инфраструктуры и перейти к нападениям на конкретных людей.

«Мы, вероятно, также увидим анонсы убийств высокопоставленных представителей нашей оборонной промышленности», — заявил он.

По словам Кизеветтера, Германия может столкнуться с ростом государственного терроризма на своей территории. При этом Москва, по его прогнозу, будет пытаться отрицать свою причастность, хотя следы таких операций могут вести в Россию.

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Западный источник в сфере безопасности, на который ссылается издание, сравнил нынешнюю ситуацию с «бомбой замедленного действия». По его словам, если в результате подобной операции погибнут британские, немецкие или французские граждане, это может кардинально изменить отношение Запада к российской гибридной войне.

Повторение сюжета фильма «Новичок»

По оценкам экспертов, угроза не ограничивается Германией. Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что новое отравление с использованием «Новичка» может быть лишь вопросом времени.

В комментарии для Express он отметил, что Россия стала специалистом по ведению войны в «серой зоне», сочетая кибератаки, саботаж, шантаж, дезинформацию и отравления.

Эллвуд считает, что Москва пытается не допустить прямой эскалации с Западом, поскольку не заинтересована в открытом конфликте с НАТО. Вместо этого Кремль может использовать более дешевые и менее очевидные методы воздействия, направленные на экономику и общественную стабильность европейских стран.

«Я думаю, что это лишь вопрос времени, когда какой-нибудь авторитетный человек, известная личность или кто-то другой станет мишенью в очередном инциденте по сценарию „Новичка“», — заявил Эллвуд.

Одним из самых громких примеров российских операций на территории Запада остается отравление в британском Солсбери в 2018 году. Тогда бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позже Дон Стерджесс скончалась после контакта с веществом, оставленным после покушения.

Именно этот случай, по словам Эллвуда, показывает, как далеко Москва может зайти в проведении тайных операций за пределами России.

Россия использует одноразовых агентов

По данным разведки, приведенным изданием, российские спецслужбы всё активнее привлекают разовых исполнителей, которых могут вербовать через Telegram и оплачивать криптовалютой. Таких людей используют для поджогов, диверсий на железной дороге и других операций, что позволяет российской стороне сохранять возможность отрицать непосредственную причастность.

Express также упоминает о сорванных заговорах против руководителей европейских оборонных предприятий, производящих продукцию для Украины. Среди таких случаев — вероятная попытка покушения на руководителя немецкой компании по производству беспилотников с использованием нервно-паралитического вещества.

По мнению Эллвуда, уязвимость Великобритании и других западных стран усугубляется их открытостью. Российские спецслужбы могут использовать людей, которые из-за финансовых трудностей соглашаются выполнять задания за деньги, не зная при этом, кто на самом деле стоит за операцией.

Москва проверяет «красные линии» НАТО

Эксперты считают, что российская кампания преследует более широкую цель — проверить готовность стран НАТО реагировать на атаки, которые не подпадают под очевидный сценарий открытой военной агрессии.

Среди проявлений этой кампании называют инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве стран Балтии и Румынии, диверсии с использованием посылок со взрывчаткой, а также обнаружение тайников с оружием.

В такой ситуации Кремль, как полагают эксперты, пытается постоянно балансировать на грани, за которой НАТО могло бы расценить действия России как повод для коллективного ответа в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

На фоне роста числа диверсионных инцидентов западные правительства ужесточают меры безопасности. Германия расширяет возможности своих разведывательных структур, в то время как в Великобритании всё чаще призывают готовиться к новой форме конфликта.

Эксперты предупреждают: если западные страны не разработают более эффективный ответ на российскую «теневую войну», скрытые диверсии могут постепенно превратиться в открытые атаки против конкретных людей, а следующей мишенью может стать известная общественная или политическая личность.

Напомним, что Россия усилила тайную войну на европейском континенте и начала устраивать диверсии на оборонных заводах, складах и предприятиях, производящих дроны.

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