Франция и Польша поссорились из-за новой купюры — детали

Польша требует изменить написание имени Склодовской-Кюри на новой банкноте ЕС

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Франция и Польша оказались в центре спора из-за нового дизайна банкноты номиналом 20 евро.

Об этом сообщает Euronews.

Предметом разногласий стало написание имени выдающейся ученой — двукратной нобелевской лауреатки Марии Склодовской-Кюри, изображенной на предстоящей банкноте.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает проект, в котором имя ученой подано в варианте Marie Curie.

Согласно сообщению, финальный вид новой купюры еще не утвержден — это должно произойти до 2026 года, а сама банкнота выйдет в обращение только через несколько лет.

Напомним, Мария Склодовская-Кюри родилась в Польше, получила образование во Франции, там же вышла замуж и построила блестящую карьеру, став одной из известнейших ученых мира. Ранее говорилось, что результаты ее исследования имели фатальные последствия на ее жизнь и после смерти.

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