Польща вимагає змінити написання імені Склодовської-Кюрі на новій банкноті ЄС

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Франція та Польща опинилися в центрі суперечки через новий дизайн банкноти номіналом 20 євро.

Про це повідомляє Euronews.

Предметом розбіжностей стало написання імені видатної вченої — дворазової нобелівської лауреатки Марії Склодовської-Кюрі, зображеної на майбутній банкноті.

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі розглядає проєкт, у якому ім’я науковиці подано у варіанті Marie Curie. Польща, однак, виступила з протестом: виключення дівочого прізвища або адаптація імені до французької версії сприймається як приниження ролі Польщі в її житті та досягненнях.

Згідно з повідомленням, фінальний вигляд нової купюри ще не затверджено — це має відбутися до 2026 року, а сама банкнота вийде в обіг лише через кілька років.

Нагадаємо, Марія Склодовська-Кюрі народилася в Польщі, здобула освіту у Франції, там же вийшла заміж і побудувала блискучу кар’єру, ставши однією з найвідоміших науковиць світу. Раніше йшлося про те, що результати її дослідження мали фатальні наслідки на її життя та після смерті.

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