Оззі Осборна посмертно хочуть зробити почесним містянином українського обласного центру

Оззі Осборн / © Associated Press

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На сайті Черкаської міської ради зареєстровано незвичну петицію: місцевий мешканець Євгеній Попович пропонує посмертно присвоїти легендарному рок-музиканту Оззі Осборну звання «Почесного громадянина міста Черкаси».

Про це йдеться у петиції.

Автор ініціативи мотивує своє звернення «визначним внеском [Осборна] у розвиток культури». Петицію можна підписати на офіційному сайті міської ради.

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Ця ініціатива з’явилася після того, як світ сколихнула звістка про смерть «Князя Темряви». Оззі Осборн, якому було 76 років, був культовою фігурою в музиці. Він здобув світову славу як вокаліст гурту Black Sabbath у 70-х роках, а згодом — як успішний сольний виконавець у 80-х. Його творчість мала величезний вплив на розвиток рок-культури. Останні роки життя музикант боровся з хворобою Паркінсона.

Нагадаємо, його сім’я повідомила, що легендарний «Принц темряви» відійшов у засвіти мирно, у колі рідних, після тривалої боротьби зі значними проблемами зі здоров’ям.