Генсек НАТО намекнул на новые обязательства Европы по обороне: детали

Некоторые государства уже публично заявили об увеличении оборонного бюджета, и Стармер ожидает, что в скором времени будут сделаны новые объявления.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после саммита в Ланкастер-хаусе европейские страны могут объявить о дальнейшем увеличении оборонных расходов.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Рютте, некоторые государства уже публично заявили об увеличении оборонного бюджета, и он ожидает, что в скором времени будут сделаны новые объявления.

"Сегодня за столом я услышал новые анонсы, но не буду их объявлять – это должны сделать сами страны. Но это отличная новость, что больше европейских государств будут увеличивать расходы на оборону", – отметил он.

Генсек НАТО также подчеркнул, что хотя мирного соглашения пока нет, страны Европы должны быть готовы обеспечить безопасность Украины, чтобы сделать невозможным новую агрессию со стороны России.

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"Мы хотим убедиться, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину. Это значит, что европейцы будут активны в Украине, чтобы обеспечить продолжительный и устойчивый мир", – добавил Рютте.

Также он выступил в защиту Дональда Трампа, которого спросили о его заявлениях по поводу пятой статьи НАТО.

"Я много раз общался с президентом Трампом. Он хороший друг. Мы вместе работаем уже восемь лет… Он полностью отдан пятой статье НАТО", – заявил Рютте.

Он призвал прекратить спекуляции относительно возможного изменения позиции США в отношении НАТО, отметив, что Вашингтон остается преданным Альянсу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США.