Германия планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов

Они планировали диверсию в военной сфере и проведение информационных кампаний.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных Берлином.

Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

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Органы безопасности страны сообщили, что российские дипломаты пытались вербовать агентов, прикрываясь дипломатическим паспортом. В частности, их интересует информация из сфер политики, бизнеса, науки. Также они планировали диверсию в военной сфере и проведение информационных кампаний.

В Берлине убеждены, что российская агентурная сетка в стране укомплектована гораздо лучше, чем во времена холодной войны и насчитывает примерно 160 офицеров. Все эти представители российских спецслужб работают в посольствах разных городов Германии.

В правительстве ФРГ понимают, что столь массовая высылка дипломатов не останется без ответа Кремля.

"В ответ Кремль объявит нежелательными еще большее количество немецких дипломатов", – сказал в разговоре изданию неназванный представитель министерства иностранных дел Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что российское Министерство внутренних дел объявило в розыск эксспичрайтера президента-диктатора Владимира Путина Аббаса Галлямова.

Кроме того, мы ранее информировали, что разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, в которую входили инженер-конструктор завода "Мотор Сич" и несовершеннолетний житель Киевской области.

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