Німеччина планує вислати з країни понад 30 російських дипломатів

Вони планували диверсії у військовій сфері та проведення інформаційних кампаній.
Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче вислати з країни понад 30 російських дипломатів, які були акредитовані Берліном.
Про це повідомляє видання Focus з посиланням на власні джерела.
Органи безпеки країни повідомили, що російські дипломати намагались вербувати агентів, прикриваючись дипломатичним паспортом. Зокрема їх цікавить інформація зі сфер політики, бізнесу, науки. Також вони планували диверсії у військовій сфері та проведення інформаційних кампаній.
У Берліні переконані, що російська агентурна сітка в країні укомплектована набагато краще, ніж у часи "холодної війни" і налічує приблизно 160 офіцерів. Всі ці представники російських спецслужб працюють у посольствах в різних містах Німеччини.
В уряді ФРН розуміють, що така масова висилка дипломатів не залишиться без відповіді Кремля.
"У відповідь Кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів", - сказав у розмові виданню неназваний представник міністерства закордонних справ Німеччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук ексспічрайтера президента-диктатора Володимира Путіна Аббаса Галлямова.
Крім того, ми раніше інформували, що викрито агентурну мережу спецслужб РФ, до якої входив інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" та неповнолітній мешканець Київської області.
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