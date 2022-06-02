Глава Африканского Союза будет говорить с Путиным об угрозе голода

Глава Африканского Союза будет говорить с Путиным об угрозе голода

На запланированной встрече с хозяином Кремля президент Сенегала будет объяснять необходимость разблокирования украинских портов во избежание голода на Африканском континенте.

В пятницу, 3 июня, президент Сенегала Маки Салл, также возглавляющий Африканский Союз, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Африки постарается убедить хозяина Кремля в необходимости разблокировать украинские порты и освободить проход по морю для запасов "зерна и удобрений".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление администрации президента Сенегала.

Встреча главы Африканского Союза с Путиным состоится в российском курортном городе Сочи.

В офисе Маки Салла утверждают, что главной темой переговоров будет "освобождение запасов зерна и удобрений" из украинских портов. Их блокировка особенно касается африканских стран, где существует угроза массового голода.

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Переговоры планируется также сосредоточить на усилиях Африканского Союза по прекращению войны в Украине.

В сообщении на сайте Кремля заявили, что президент Сенегала Салл и Путин обсудят взаимодействие России с Африканским союзом, "включая расширение политического диалога и экономического и гуманитарного сотрудничества".

Напомним, Россия военными действиями против Украины заблокировала в украинских портах 4 с половиной миллиона тонн зерновых. Работа шести портов остановлена, еще четыре захвачены российскими оккупационными войсками.

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