Голова Африканського Союзу говоритиме з Путіним про загрозу голоду

Голова Африканського Союзу говоритиме з Путіним про загрозу голоду

На запланованій зустрічі з господарем Кремля президент Сенегалу пояснюватиме необхідність розблокування українських портів, щоб уникнути голоду на Африканському континенті.

У п’ятницю, 3 червня, президент Сенегалу Макі Салл, який також очолює Африканський Союз, проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Представник Африки намагатиметься переконати господаря Кремля в необхідності розблокувати українські порти та звільнити прохід по морю для запасів “зерна та добрив”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву адміністрації президента Сенегалу.

Зустріч голови Африканського Союзу з Путіним відбудеться в російському курортному місті Сочі.

В офісі Макі Салла стверджують, що головною темою переговорів буде "звільнення запасів зерна та добрив" з українських портів. Їх блокування особливо торкається африканських країн, де існує загроза масового голоду.

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Переговори також планується зосередити на зусиллях Африканського Союзу щодо припинення війни в Україні.

У повідомленні на сайті Кремля заявили, що президент Сенегалу Салл і Путін обговорять взаємодію Росії з Африканським союзом, “включно з розширенням політичного діалогу та економічного та гуманітарного співробітництва”.

Нагадаємо, Росія воєнними діями проти України заблокувала в українських портах 4 з половиною мільйони тонн зернових. Робота шести портів зупинена, ще чотири захоплені російськими окупаційними військами.

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