Польский министр отметил, что в его стране трудоспособным беженцам хотя бы не выплачивают социальное пособие, как это делают в странах Западной Европы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает неправильным, что молодой украинец обслуживает его в парикмахерской в Варшаве вместо того, чтобы защищать свою страну.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

“Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?” – рассказал польский министр.

При этом глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в его стране таким трудоспособным беженцам хотя бы не выплачивают социальную помощь, поэтому они должны работать, чтобы зарабатывать деньги на жизнь.

“В западной Европе правительства более щедры. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы, чтобы люди жили там, а не здесь? – задал риторический вопрос Сикорский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикровский уже заявлял, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

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