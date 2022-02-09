Глава МИД Словакии заболел COVID-19 через день после встречи с Зеленским

Корчок 8 февраля находился в Украине и встречался с президентом.
Глава МИД Словакии Иван Корчок пропустил заседание правительства 9 февраля и потом сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает 7 Dni.
Корчок пошутил, что все новости 9 февраля – положительные.
"Сначала Петра Влхова (словацкая лыжница, получившая "золото" на Олимпиаде – ред.), затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста на коронавирус положительный", – сказал словацкий министр, добавив, что мог бы обойтись без последних "положительных новостей".
Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились и встречались с президентом Владимиром Зеленским главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.
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