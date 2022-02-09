Корчок 8 февраля встречался с Зеленским и оба были в масках/Фото facebook.com/ivan.korcok

Глава МИД Словакии заболел COVID-19 через день после встречи с Зеленским

Глава МИД Словакии заболел COVID-19 через день после встречи с Зеленским

Корчок 8 февраля находился в Украине и встречался с президентом.

Глава МИД Словакии Иван Корчок пропустил заседание правительства 9 февраля и потом сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает 7 Dni.

Корчок пошутил, что все новости 9 февраля – положительные.

Также читайте Эрдоган через несколько дней после визита в Киев заразился коронавирусом

"Сначала Петра Влхова (словацкая лыжница, получившая "золото" на Олимпиаде – ред.), затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста на коронавирус положительный", – сказал словацкий министр, добавив, что мог бы обойтись без последних "положительных новостей".

Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились и встречались с президентом Владимиром Зеленским главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.

Президент Турции заболел коронавирусом после визита в Украину | Новости мира

Читайте также: