"Глобальный Запад стоит перед выбором": Подоляк о возможных последствиях победы РФ в войне

Выигрыш России в войне изменит систему международной безопасности. Так, в новых реалиях будет прав тот, кто способен на большее насилие.

Об этом написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Закон или насилие – выбирать мировые

Как отмечает советник ОПУ, экономика России почти в 14 раз больше экономики Украины. Вместе с тем совокупные ресурсы антивоенной (демократической, проукраинской) коалиции значительно превышают российские, поэтому вопрос проигрыша РФ не должен вообще стоять.

"В то же время мы заходим на третий год полномасштабной войны, когда РФ благодаря третьим странам и компаниям-прокладкам научилась обходить санкции, увеличила оборонный бюджет и вместе с Ираном и Северной Кореей активно развивает полноценный "террористический ОПК", – отмечает чиновник.

Подоляк отметил, что у демократии нет времени на долгие дискуссии и бюрократию, ведь сейчас глобальный Запад стоит перед выбором: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской России, которая значительно уступает возможности государств НАТО.

"Победа РФ изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где будет прав не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие", – предостерег он.

Если демократия не сможет защитить себя, отмечает Подоляк, политическая воля граждан на выборах будет очевидна.

Ранее Владимир Зеленский акцентировал, что Россия несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Лучше всего – покончить с Владимиром Путиным и его агрессией сейчас на территории нашего государства. Сегодня украинцы являются шансом для мира.

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